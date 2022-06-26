رئيسي: الشعب العراقي والحكومة هم الأقرب الينا من باقي دول الجوار

2022/06/26 | 16:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي، إن “العلاقة مع العراق ليست علاقة عادية بل عميقة وضاربة في التأريخ تنبع من الثقافة والاعتقاد”، واضاف “هناك إرادة بين البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات”.



وأوضح الرئيس الإيراني أنه “في سياق سياستنا لتعزيز العمل مع دول الجوار، نرى أن الشعب العراقي والحكومة العراقية هم الأقرب لنا بين باقي دول الجوار”.

وختم بالقول أنه “تم التباحث حول تعزيز العلاقات التجارية والسياسية والإقتصادية وأكدنا على أهمية تنفيذها”.

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