ندوة جامعة الاقصى حول أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية - غازي الصوراني

2022/06/26 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني ندوة جامعة الاقصى حول أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية ......





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