من سؤال الإنسان إلى سؤال التاريخ - قاسم المحبشي

2022/06/26 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي لجامعة بغداد مكانة خاصة في قلبي وعقلي ففي كلية آدابها أمضيت أربعة سنوات من 2000 إلى 2004م.



سنوات حصار العراق واجتياحها الغاشم.



كانت لحظة خانقة للعراق العريقة وللعالم أجمع ولكنها بالنسبة لي لحظة فارقة أكاديميا.



إذ ذهبت اليها بمشاعر أهل اليمن الأرق قلوبا والآلين أفئدة ! فضلا عن ثقافة فلسفية وجودية تزودت بها أثناء دراستي للماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نسيم برقاوي بعنوان الوجود والماهية عند جان ......





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