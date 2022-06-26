حظر عالمي على الذهب الروسي.. 30 مليار دولار من ايرادات موسكو السنوية بخطر

2022/06/26 | 17:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة، حيث تصدر روسيا ذهبًا يقدر بقرابة 30 مليار دولار سنويًا.

وقال بايدن بتغريدة على صفحته الرسمية في تويتر إن “الولايات المتحدة فرضت تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا”.

واضاف ان “مجموعة السبع ستعلن حظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا”.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن “الخطوات التي يتم اتخاذها حول الذهب هي مثال مهم للغاية للخطوات التي يمكن أن تتخذها مجموعة السبع لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي”.

وأضاف ان “هذه صادرات رئيسية، ومصدر رئيسي للإيرادات، وبديل رئيسي لروسيا، من حيث قدرتها على التعامل في النظام المالي العالمي، واتخاذ هذه الخطوة يقطع تلك القدرة”.

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