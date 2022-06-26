أكثر من تعداد هذه الدولة الكبيرة.. كم أنقذت لقاحات كورونا من الأرواح؟

2022/06/26 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت لقاحات فيروس كورونا في إنقاذ الأرواح خلال التجارب السريرية، لكن دراسة جديدة، تستند جزئيًا إلى تقديرات صحيفة إيكونوميست لعدد الوفيات الحقيقي للوباء ، حاولت تحديد عدد الأرواح التي تم إنقاذها، منذ باتت اللقاحات متاحة على نطاق واسع للجمهور.

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