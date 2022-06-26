الكاظمي بمؤتمر صحفي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة

2022/06/26 | 17:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني: "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة"، مبينا أنه "اتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران".

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وأضاف، "ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك"، مبينا، "جئنا لبحث العلاقات التاريخية الثاقفية والدينية مع الجمهورية الاسلامية".

وتابع، أنه "اتفقنا على تعزيز العلاقات التجارية واتفقنا على وضع برنامج لدعم زيارة الاربعينية"، مبينا أنه "في السابق رفعنا التأشيرات في المطارات العراقية وفي الاسابيع الماضية رفعناها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة".



وأردف، "إننا مقبلون على الزيارة الاربعينية وسنستقبلهم بكل حفاوة".

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