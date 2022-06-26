ريال مدريد تضم لاعبًا جديدًا.. سجل 4 أهداف في 32 مباراة

2022/06/26 | 17:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن نادي ديبورتيفو الإسباني، اليوم الأحد، عن انتقال مهاجمه الواعد نويل لوبيز إلى صفوف ريال مدريد.

سينتقل اللاعب الذي سيتم 19 عاماً في مارس (آذار) المقبل، إلى الريال لتعزيز صفوف فريق الرديف.

وأوضح ديبورتيفو، الذي يلعب في القسم الثالث في بيان: “احتراماً لإرادة اللاعب في السنة قبل الأخيرة من عقده، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب”.

وأضاف النادي أنه اتفق مع ريال مدريد على متغيرات مختلفة، تعتمد على كيفية تطور مسيرة المهاجم الاحترافية في المستقبل”.

واختتم: “لنويل كل التوفيق في مستقبله الشخصي والمهني”

وفي الموسم المنصرم لعب نويل 32 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.

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