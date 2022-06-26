رئيس وزراء العراق: اتفقنا مع إيران على التهدئة في المنطقة ودعم الهدنة في اليمن

2022/06/26 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على التهدئة في المنطقة ودعم جهود الهدنة في اليمن.

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