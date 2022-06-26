عدة ملفات على طاولة وزير النفط ومسؤولين في شركة “هوني ويل” الامريكية

2022/06/26 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاحد، مدير عام شركة هوني ويل في الشرق الاوسط جيمس موشي، وبحث معه عدة ملفات مهمة.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه ” جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين شركات الوزارة وبين هوني ويل، وخصوصاً في مجالات التدريب للعاملين في القطاع النفطي وفي […]

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