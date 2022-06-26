2022/06/26 | 17:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن تبنيهـا تعديل بعض مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة منها بحرية التعبير عن الرأي.

وذكرت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد ، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، تم تبني تعديل بعض مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بحرية الرأي، ومنها المواد 180-181-182 -184- 226 -227، وذلك لوجود عقوبات جزائية كثيرة تصل اغلبها الى السجن لأكثر من عشر سنوات”، مشيرة الى أن “هذه القوانين لا تنسجم اليوم مع مبادئ ونصوص الدستور العراقي”.

واضافت، “جمعنا تواقيع 27 عضوا داخل مجلس النواب لتعديل هذه المواد، وستقدم الى رئاسة البرلمـان في جلسات الفصل التشريعي الجديد “.

وأوضحت “ستكون هناك جلسات استماع مستمرة مع المختصين والجهات المعنية، لبلورة مقترح تعديل القانون وتقديمه رسميا الى مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“متعلقة بحرية التعبير” القانونية النيابية تكشف تبنيها تعديل قانون العقوبات العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“متعلقة بحرية التعبير” القانونية النيابية تكشف تبنيها تعديل قانون العقوبات العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).