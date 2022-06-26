منع وزير في حكومة الإقليم من دخول كركوك

2022/06/26 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد ايدن معروف ومن يرافقه لم يصدر منهم اي تجاوز.

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