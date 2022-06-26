2022/06/26 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك* •••••••••• إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الى طهران التي وصلها ظهر اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية.وتباحث الجانبان في توطيد العلاقات الثنائية […]

ظهرت المقالة بيان رسمي حول تفاصيل اللقاء بين الكاظمي ورئيسي في إيران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي حول تفاصيل اللقاء بين الكاظمي ورئيسي في إيران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي حول تفاصيل اللقاء بين الكاظمي ورئيسي في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).