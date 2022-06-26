محافظ النجف الأشرف يصدر توجيهاً بشأن أصحاب العقود والاجراء

2022/06/26 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأصدر محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن أصحاب العقود والاجراء.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ النجف الأشرف ارسل كتاباً الى الوحدات الإدارية كافة بخصوص تثبيت شريحة العقود والاجراء اليوميين ممن لديهم خدمة سنتين وأكثر ".نص الكتاب ادناه:

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