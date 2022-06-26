الداخلية تعلن اعتقال متهم وفق المادة (4) إرهاب في كركوك

2022/06/26 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إعتقال متهم وفق المادة (٤) إرهاب في محافظة كركوك.

وذكرت الداخلية في بيان تلقته خبر برس (واخ) “انه ضمن إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الإتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

واضاف البيان بأن “قوة من اللواء الثاني عشر – الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إعتقلت متهما مطلوبا وفق أحكام المادة 4/ ارهاب في قرية (الحمدانية) ضمن قضاء الحويجة في كركوك”.

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