نزاع الصحراء الغربية بين الحكم الذاتي ، وتقرير المصير .. - سعيد الوجاني

2022/06/26 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني رغم ان مفهوم الحكم الذاتي كثير التداول في اللغة القانونية والسياسية ، الاّ انه قليل الوضوح والتحديد على الصعيد النظري والقانوني .



وهو الامر الذي يجعل من الاتفاق على تعريف بعض جوانبه ، والاجماع حول بعض عناصره ، مشكلة حقيقية يقر بها تقريبا معظم الباحثين على اختلاف مشاربهم السياسية ، والأيديولوجية .ويرتب ذلك عددا من النتائج الخاصة بهذا المفهوم .



فبداية ، ليس ثمة نموذج نظري للحكم الذاتي في الزمان ......





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