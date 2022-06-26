تفاصيل لقاء الكاظمي ونظيره الايراني

2022/06/26 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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*رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك* ••••••••••

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الى طهران التي وصلها ظهر اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية.

وتباحث الجانبان في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية سبل التعاون في مختلف المجالات، وكذلك ناقشا أهم الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنطوي على قضايا تخصّ أمن البلدين الجارين واستقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الهدنة في اليمن، وتعزيز جهود إرساء السلام فيها، كذلك التأكيد على أن يكون الحل السلمي للأزمة نابعٌ عن الإرادة الداخلية لليمنيين.

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق، وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء التهدئة في المنطقة، ما يعزّز من دوره وحضوره الإقليمي والدولي.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء 26- حزيران- 2022

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