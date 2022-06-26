الحشد الشعبي يفكك 7 عبوات “قمعية” شرقي الأنبار



الحشد الشعبي يفكك 7 عبوات “قمعية” شرقي الأنبار
2022/06/26 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز
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