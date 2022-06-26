الحشد الشعبي يفكك 7 عبوات “قمعية” شرقي الأنبار (صور)

2022/06/26 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قوة من اللواء السابع بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، من تفكيك سبع عبوات ناسفة “قمعية” شرق الانبار.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “ذلك جاء ذلك خلال عملية امنية بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات ناسفة نوع “قمعية” مزروعة في منطقة الثرثار شرق الانبار، قبل […]

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