انخفاض مبيعات شاشات الكمبيوتر العالمية في الربع الأول من 2022

2022/06/26 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع شحن 36.5 مليون وحدة ، حقق السوق العالمي لشاشات الكمبيوتر نتائج ثابتة في الربع الأول من هذا العام ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في حجم الشحن مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.ووسط سوق صعبة ، وسعت Dell حصة سوقية تبلغ 22.4٪ من مكانتها الريادية من خلال كفاءة سلسلة التوريد والمبيعات […]

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