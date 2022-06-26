تفكيك عبوات قمعية غربي العراق

2022/06/26 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تفكيك سبع عبوات ناسفة “قمعية” شرق الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السابع بالحشد الشعبي، وبناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات ناسفة نوع قمعية مزروعة في منطقة الثرثار شرق الانبار، تمكنت من تفكيك سبع عبوات دون وقوع اية خسائر بشرية او مادية".

وأشارت إلى أن القوة واصلت تطهير جميع الأراضي الواقعة ضمن قاطع المسؤولية من المخلفات الحربية.

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