الزراعة تؤكد مناقشة الظواهر السلبية المشخصة لوضع الحلول المناسبة لها

2022/06/26 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، الظواهر السلبية المشخصة لوضع الحلول المناسبة لها.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “عقدت اجتماعها الأول لفريق الاستراجية الوطنية لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد برئاسة الدكتور ياسر حسن صالح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعه و عدد من أعضاء الفريق، و جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الظواهر السلبية […]

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