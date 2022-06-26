"أوعي حد يخوفك".. ما قصة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر؟

2022/06/26 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام ظل وسم "آمال ماهر فين؟" بين الأكثر تداولا في مصر، والسؤال المطروح بالعامية المصرية يعني بمعرفة مصير المطربة المصرية الشهيرة، التي انقطعت أخبارها وتوقف نشاطها منذ سنوات، وسط سيل لا ينقطع من الإشاعات.

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