حرب عشائرية طاحنة في المثنى بعد قيام زوجة بنحر زوجها بالسكين

2022/06/26 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

كشفت شرطة محافظة المثنى، اليوم الأحد، عن اندلاع نزاع عشائري على اثر حادثة قتل قامت بها زوجة بحق زوجها.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المثنى محمد الخفاجي لـ(بغداد اليوم) ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عائلتين من عشيرتين بعد ايام من قيام زوجة بذبح زوجها قبل ان تتمكن الشرطة من القاء القبض عليها".

وأضاف ان "القوات الامنية وصلت لمكان النزاع وفرضت سيطرتها عليه".

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