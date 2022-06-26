وزارة الصحة تسجل 28 حالة جديدة بالكوليرا

2022/06/26 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن ارتفاع اعداد المصابين بالكوليرا الى 47 إصابة مؤكدة في عموم البلاد. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان " ما سجلته الوزارة خلال اليومين الماضيين ٢٨ حالة اصابة جديدة". وأضافت ان "مجموع الإصابات بالكوليرا بلغت 47 حالة اصابة مؤكدة".

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