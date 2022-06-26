2022/06/26 | 18:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mipmSwZzx1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | امهم تركتــهم للاب وراحت تزوجت.. والاب يريد يتركهم لان ماعنده مـكان يعيش بـي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | امهم تركتــهم للاب وراحت تزوجت.. والاب يريد يتركهم لان ماعنده مـكان يعيش بـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).