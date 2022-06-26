2022/06/26 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق: تسجيل 28 إصابة جديدة بالكوليرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/26 | 18:17.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسجيل 28 إصابة جديدة بالكوليرا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسجيل 28 إصابة جديدة بالكوليرا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: تسجيل 28 إصابة جديدة بالكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).