شاهد.. قادة مجموعة السبع يسخرون من ظهور بوتين عاري الصدر

2022/06/26 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاري الصدر في اجتماع مجموعة السبع في كرون بألمانيا.

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