هيئة الحج تعلن وصول جميع حجاج العراق الى الديار المقدسة ..تعرف على العدد الكلي

2022/06/26 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن

وصول جميع الحجاج العراقيين الى الديار

المقدسة بسلام.

واعلن رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي

على صفحته الشخصية عن إكتمال وصول جميع

الحجاج العراقيين الى الديار المقدس

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