احباط عملية بيع طفل وتفكيك شبكة لتهريب الآثار بثلاث محافظات

2022/06/26 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، احباط عملية بيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي، فيما فككت شبكة لتهريب الآثار بثلاث محافظات.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة ، خاصة جرائم تهريب الآثار العراقية، والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية وجهها الشجعان […]

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