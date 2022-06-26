الصحة تعلن حصيلة اصابات جديدة بالكوليرا

2022/06/26 | 18:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل حالات جديدة بالكوليرا.

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