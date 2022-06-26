النزاهة تضبط 11 متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى

2022/06/26 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، من ضبط (١١) متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى؛ جراء ارتكابهم خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضوية فيها.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان تلقته ايرث نيوز ان […]

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