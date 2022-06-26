2022/06/26 | 18:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية سبل التعاون في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “الكاظمي التقى رئيسي، اليوم، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى طهران التي وصلها ظهر اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية”، واضاف البيان أنه “تم التباحث بين الجانبين في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية سبل التعاون في مختلف المجالات”.

وبيّن أنه “جرى النقاش حول أهم الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنطوي على قضايا تخصّ أمن البلدين الجارين واستقرار المنطقة”.

وأوضح أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الهدنة في اليمن، وتعزيز جهود إرساء السلام فيها، كذلك التأكيد على أن يكون الحل السلمي للأزمة نابعا عن الإرادة الداخلية لليمنيين”.

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق، وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء التهدئة في المنطقة، ما يعزّز من دوره وحضوره الإقليمي والدولي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ورئيسي يبحثان توطيد العلاقات الثنائية وتنمية سبل التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ورئيسي يبحثان توطيد العلاقات الثنائية وتنمية سبل التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).