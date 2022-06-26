الكشف عن ابرز أهداف وغايات مؤتمر الرياض..”يخدم الصهاينة”

2022/06/26 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الأحد، ابرز أهداف مؤتمر الرياض المدعو له رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، فيما أكد أن دول الخليج الحاضرة في المؤتمر لن تنفع العراق وستؤثر على اقتصاده.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحاج في حديث لوكالة / المعلومة /، إن […]

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