الشرطة التركية تعتقل العشرات خلال مسيرة للمثليين

2022/06/26 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.

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