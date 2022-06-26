التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة

2022/06/26 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة (الحضورية والالكترونية) للكورس الدراسي “الثاني” في بغداد والمحافظات .واكد عميد الكلية التربوية المفتوحة، الأستاذ المساعد الدكتور ، انيس المشهداني، في بيان تلقته ايرث نيوز ان “عمادة الكلية وادارات المراكز في المحافظات قد انهت المستلزمات اللوجستية والفنية قبل ايام من بدء […]

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