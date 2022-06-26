2022/06/26 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة في جميع مراكز العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:30

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