يؤثر على 60 دولة.. تعرف على نظام السفر الجديد إلى الاتحاد الأوروبي

2022/06/26 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدءا من مايو 2023، لن يكون السفر متاحا إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم من أي مكان في العالم من خارج التكتل.فقد استحدث الاتحاد الأوروبي قيودا جديدة، على الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول دول التكتل.وبعد أن كان السفر بدون تأشيرة مسبقة والدخول مجانا، أعلن الاتحاد شرط الحصول […]

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