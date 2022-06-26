أول رحلة خارجية لبوتين منذ غزو أوكرانيا

2022/06/26 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت آخر رحلة خارجية معلنة لبوتين زيارة إلى بكين في أوائل فبراير، حيث كشف النقاب، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن معاهدة صداقة "بلا حدود"

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