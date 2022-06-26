بابل.. تحذير من شرطة الى المواطنين

2022/06/26 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد ، تحذيرا الى المواطنين من خطورة السباحة خارج المسابح النظامية .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن توجيهات قائد الشرطة اللواء خالد تركي جهاد ، حذرت دويات الشرطة النهرية المنتشرة بعموم قاطع المسؤولية مع إرتفاع درجات الحرارة من خطورة السباحة خارج المسابح والمدن المائية النظامية المجازة كونها تحتوي على إجراءات السلامة والأمان ".

واضافت انها "تؤكد على الأهالي ببابل تجنب السباحة في شط الحلة وباقي الأنهار والجداول ، لعدم توفر كافة شروط السلامة ".واوضحت القيادة أنه "تأتي هذه الإجراءات لتأمين الحماية التامة لجميع المواطنين فِي كافة مناطق بابل ، فيما جددت القيادة دعوتها الى العوائل بضرورة مراقبة أولادهم حول أخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة خشية من حصول حالات الغرق ".

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