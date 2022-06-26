أمين بغداد: العمل جاري على معالجة شحة الماء في بعض مناطق اطراف العاصمة

2022/06/26 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم الاحد، ان العمل جاري على معالجة شحة الماء في بعض مناطق اطراف العاصمة بغداد عبر التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج .‏ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله وتلقته ايرث نيوز، ان “بعض مناطق أطراف العاصمة بغداد شهدت شحة في الماء […]

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