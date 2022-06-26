تربية إقليم كردستان تحدد أول أيام امتحانات السادس الإعدادي

2022/06/26 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحددت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الاحد، اول أيام امتحانات السادس الاعدادي في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم غد الإثنين أول أيام امتحانات السادس الإعدادي في كردستان".

وأضافت ان "خدمة الإنترنت في إقليم كردستان ستعلق بدءاً من يوم غد الاثنين من الساعة 6 والنصف إلى الساعة 10 والنصف صباحاً بسبب امتحانات طلبة السادس الإعدادي".

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