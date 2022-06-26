التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة في جميع مراكز العراق

2022/06/26 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الكلية التربوية المفتوحة في جميع مراكز العراق".

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