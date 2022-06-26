لمنافسة الصين.. بايدن يعلن عن برنامج البنية التحتية العالمية لتقديم

2022/06/26 | 19:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عن برنامج بنية تحتية عالمي جديد في قمة مجموعة السبع المنعقدة في ألمانيا، لإعادة تنشيط جهود إدارته للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة لبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في العالم النامي.

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