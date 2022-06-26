2022/06/26 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي خلفية الجاني ما نعرفه من حقائق أن شخصا اسمه الجديد زانيار ميتابور وكان له أسم قبل هذا الاسم وهو صاموئيل ستيفا .جاء هذا الشخص مع عائلته الى النرويج في عام 1991 من المناطق الكردية في ايران وكان عمره حينها 12 عاما، وهو اليوم نرويجي الجنسية ومقيم في العاصمة […]

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