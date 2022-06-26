أوسلو والارهاب؟  – محمد سيف المفتي



أوسلو والارهاب؟  – محمد سيف المفتي
2022/06/26 | 19:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     محمد سيف المفتي   خلفية الجاني     ما نعرفه من حقائق أن شخصا اسمه الجديد زانيار ميتابور وكان له أسم قبل هذا الاسم وهو صاموئيل ستيفا .

جاء هذا الشخص مع عائلته الى النرويج في عام 1991 من المناطق الكردية في ايران وكان عمره حينها 12 عاما، وهو اليوم نرويجي الجنسية ومقيم في العاصمة […]

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