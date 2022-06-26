2022/06/26 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: peE06kaNYqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فائق زيدان يرفض القبض على الاعلاميين و يتحرك لتعديل الدستور العراقي | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فائق زيدان يرفض القبض على الاعلاميين و يتحرك لتعديل الدستور العراقي | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).