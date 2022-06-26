2022/06/26 | 19:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QnV2iPBpkds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فستان قديم يقلب حياة شابة بريطانية | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فستان قديم يقلب حياة شابة بريطانية | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).