الاعرجي: لابد من دراسة علمية صحيحة لمعرفة أسباب انتشار ظاهرة المخدرات

2022/06/26 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، على وجود دراسة علمية صحيحة لمعرفة أسباب انتشار ظاهرة المخدرات لوضع الحلول والمعالجات الحقيقية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، انه “برعاية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أقامت مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، اليوم الأحد، مؤتمرا علميا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة […]

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