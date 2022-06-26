أمانة بغداد تبين أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق أطراف العاصمة

2022/06/26 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد امين بغداد عمار موسى كاظم، الاحد، ان العمل جاري على معالجة شحة الماء في بعض مناطق اطراف العاصمة بغداد عبر التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج .‏وقال كاظم في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بعض مناطق أطراف العاصمة بغداد شهدت شحة في الماء خلال الأيام القليلة الماضية بسبب […]

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