سيرينا وليامز.. المصنفة 1204 عالميا تطارد الإنجاز الأعظم في ويمبلدون

2022/06/26 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمني اللاعبة المتوجة سبع مرات في البطولة الإنكليزية النفس في أن تنهي انتظارًا طويلا لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت.

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