إجراءات حكومية لمعالجة شح المياه في أطراف بغداد

2022/06/26 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، أن العمل جارٍ على معالجة شح المياه في بعض مناطق أطراف العاصمة.وقال كاظم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض مناطق أطراف العاصمة بغداد شهدت شحا في الماء خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي أدت إلى حدوث ضعف في وصول كميات الماء الصافي إلى تلك المناطق".وتابع أن "هناك تنسيقا عاليا مع وزارة الكهرباء لتأمين الخطوط الكهربائية المستثناة من القطع المبرمج لمشاريع الماء"، مؤكداً أن "حلول دائرة ماء بغداد تضمنت تنفيذ ربطات التقوية وإعادة توزيع المياه من خلال مشاريع التصفية إلى تلك المناطق".وأضاف، "زرنا منطقة الزعفرانية والتقينا بعدد من الاهالي"، موجها "بتشكيل خلية أزمة لمعالجة مشكلة الشح وإعداد الحلول الناجعة السريعة لها".وبين أن "مشكلة الشح ستتلاشى بعد استقرار التيار الكهربائي والإدارة الجيدة من قبل دائرة ماء بغداد للماء المنتج وتوزيعه عبر الخطوط الناقلة والشبكة الفرعية".

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